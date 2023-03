Les tests rapides pour la COVID-19 seront bientôt réservés aux personnes vulnérables

À partir du 15 mai, les autotests rapides pour dépister la COVID-19 seront uniquement accessibles aux personnes vulnérables et à celles qui bénéficient de la gratuité des médicaments sous le régime public d’assurance médicaments. C’est ce qu’a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux. Celui-ci a également indiqué que la distribution de tests serait prolongée jusqu’en mars 2024.

Les personnes immunosupprimées, les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes enceintes ainsi que les adultes vivant avec une maladie chronique pourront obtenir gratuitement des tests de dépistage de la COVID-19 en pharmacie au-delà du 15 mai. Le reste de la population pourra quant à elle avoir accès à des boîtes de tests rapides dans les centres de vaccination et de dépistage.

Cette décision a été prise en fonction de l’évolution favorable de la situation liée à la COVID-19 dans les derniers mois. Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 40 142 cas ont été confirmés entre le 1er janvier et le 21 mars 2023. Du lot, 438 décès ont été attribués à la COVID-19.

Plus de 131 millions de tests ont été distribués par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis septembre 2021.