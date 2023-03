L’auteur du drame de Laval subira d’autres évaluations psychiatriques

L’auteur du drame de la garderie de Laval sera détenu en institut psychiatrique pendant un mois de plus. La cour a accepté mardi cette demande de l’Institut Philippe-Pinel.

L’accusé présente un tableau clinique complexe qui nécessite des tests supplémentaires, justifie l’Institut. Un tableau clinique est un ensemble de symptômes, de caractéristiques et signes d’états pathologiques qui évoquent un diagnostic psychologique observable.

Pierre Ny St-Amand demeurera détenu jusqu’au 26 avril, date de délai maximale fixée pour sa prochaine comparution au palais de justice de Laval. Il sera déterminé à ce moment s’il est criminellement responsable ou non du meurtre de deux enfants et de voies de fait graves sur six autres. Il fait actuellement face à neuf chefs d’accusation.

Il avait été déterminé apte à subir son procès après les résultats obtenus à la suite de sa deuxième évaluation psychiatrique, en février. S’il est déterminé non criminellement responsable de ses actes, il pourra demeurer détenu dans un établissement psychiatrique et ne retrouvera pas la liberté.