Un premier centre de référence pour l’endométriose au Québec

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a lancé mardi le premier centre de référence multidisciplinaire pour l’endométriose multisystémique au Québec. Nommé Endométriose-Centre (EndoCARES en anglais), il vise à offrir un accès rapide et efficace à des services médicaux aux femmes souffrant de douleurs et d’infertilité dues à cette maladie inflammatoire qui touche une femme sur dix en âge de procréer.

Bien que les symptômes et conséquences soient connus, les chercheurs peinent toujours à trouver la cause de l’endométriose. C’est ce qui a motivé la création de ce centre par le CUSM. Ce dernier souhaite améliorer la recherche grâce à un registre de patientes qui servira de base de données pour les recherches futures.

«L’endométriose est très courante, et pourtant tant de femmes endurent des années de souffrance avant de recevoir un diagnostic. C’est tout à fait inacceptable. La Fondation du CUSM est fière de soutenir le programme EndoCARES parce qu’il changera pour le mieux les soins de santé des femmes et réduira la douleur et l’incertitude que tant de femmes endurent», a déclaré à ce sujet la présidente et chef de la direction de la Fondation du CUSM, Julie Quenneville.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de remède ou de traitement, les patientes traitées à EndoCARES bénéficient de chirurgies novatrices spécifiques à l’endométriose qui n’étaient pas offertes auparavant au Québec.