La SAAQ rappelle qu’il est possible de déremiser son véhicule en ligne

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle à sa clientèle propriétaire de moto, de VTT, de décapotable ou de VR qu’il est possible de déremiser un véhicule en tout temps avec SAAQclic.

La SAAQ s’attend à un fort achalandage prochainement, et elle précise que l’utilisation de son guichet numérique permettra de limiter les files d’attente virtuelles et celles aux points de service.

Contrairement aux points de service physique, le service de déremisage de SAAQclic est accessible en tout temps, à toute heure de la journée, et demeure le chemin le plus court. En 2022, plus de 200 000 déremisages ont été effectués.

Rappelons que la SAAQ a connu des problèmes d’attentes importants dans les derniers mois en raison de la mise sur pied de son service numérique qui a paralysé ses services. Dans la foulée des événements, le ministère des Transports et de la Mobilité durable avait prolongé la validité des permis de conduire de trois mois, allant jusqu’au 7 juin 2023 maximum.