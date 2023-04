Des activités gratuites pour 9 000 familles montréalaises

Encore une fois cette année, 9 000 familles montréalaises à faible revenu auront accès gratuitement à l’une des institutions d’Espace pour la vie. La Ville de Montréal leur offrira des billets pour le Biodôme, le Jardin botanique, l’Insectarium, la Biosphère ou le Planétarium Rio Tinto Alcan.

Des billets pour La Ronde ainsi que des titres de transport de la Société de transport de Montréal (STM) seront également distribués à des organismes communautaires desservant des jeunes.

Cette initiative, réalisée dans le cadre de la Semaine québécoise des familles depuis plus de 20 ans, permet à la Ville de Montréal de rejoindre des familles à faible revenu qui n’ont pas les moyens de défrayer les coûts d’une entrée dans un de ces établissements.

Pour la vice-présidente du comité exécutif et responsable d’Espace pour la vie, Caroline Bourgeois, il est essentiel d’assurer l’accessibilité aux musées d’Espace pour la vie à toutes les familles montréalaises. «Les cinq établissements sont une richesse considérable pour notre métropole et nous devons faire en sorte que toute la population puisse les visiter sans contrainte», a-t-elle souligné.

Tous les laissez-passer seront distribués via les 19 arrondissements et le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) de la Ville de Montréal. Ceux-ci seront responsables de les remettre aux organismes desservant les familles de leur territoire, incluant les personnes aînées.

Les familles désirant se procurer ces gratuités peuvent communiquer avec leur arrondissement.