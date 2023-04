Le pont Victoria fermé

Le pont Victoria, qui relie Saint-Lambert à Montréal, est fermé dans les deux directions en raison des mauvaises conditions météorologiques causées par le verglas. Il demeurera fermé pour une durée indéterminée.

#pontVictoria, fermée dans les 2 directions suite aux conditions météorologiques, durée indéterminée — Québec 511 (@Qc511_Mtl) April 5, 2023

Le porte-parole pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable, Gilles Payer, explique que la nature ferroviaire du pont est la raison principale pour laquelle il a été fermé de manière préventive. Le pont Victoria sera d’ailleurs le seul pont fermé préventivement aujourd’hui.

«Ce pont est partagé entre les automobiles et le train, et il y a en ce moment une importante accumulation de glace sur les structures du pont. Puisque le train génère des secousses, il y a de sérieux risques de chutes de plaques de glace sur les voitures. Il était donc plus prudent de le fermer de manière préventive avant que des accidents surviennent», précise-t-il, ajoutant qu’aucune heure spécifique n’est annoncée pour sa réouverture.

Pannes de courant

En plus de la fermeture du pont, le verglas a causé son lot de pannes de courant sur l’île de Montréal. Vers 17h, quelque 300 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité.

Sur Twitter, on précise que les pannes électriques affectent le fonctionnement de certains feux de circulation et qu’il faut faire un arrêt obligatoire en tout temps.

Plusieurs pannes électriques sont présentement en cours dans la région. Si le feux de circulation ne fonctionne pas, on doit faire un arrêt obligatoire pour la sécurité de tous. — Québec 511 (@Qc511_Mtl) April 5, 2023