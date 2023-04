Une demande historique pour l’aide alimentaire au Québec

Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) font état d’une demande historique au chapitre de l’aide alimentaire dans la province. Sur une période d’un mois en 2022, 62% des organismes affirment avoir manqué de denrées, ce qui les a obligés à acheter des aliments pour garnir leurs provisions. Ils disent faire face à une pression unique, causée par l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre et de bénévoles.

«Nous l’avons souvent dit depuis l’arrivée de la pandémie, les organismes d’aide alimentaire jouent un rôle primordial pour resserrer les mailles de notre filet social collectif. C’est d’autant plus vrai avec l’inflation actuelle qui rend vulnérables de nombreux Québécois. C’est pourquoi nous sommes heureux de compter sur des partenaires engagés comme la SAQ, ses employés et ses clients qui nous offrent un soutien inestimable, et ce, quelle que soit la nature de leur contribution», soutient le directeur général des Banques alimentaires du Québec, Martin Munger.

C’est dans ce contexte que les clients de la Société des alcools du Québec (SAQ) sont invités à faire preuve de solidarité et de générosité à l’approche de Pâques. Ces derniers pourront contribuer aux BAQ en faisant des dons monétaires en magasin ou en ligne, ou même, en achetant un produit québécois, ce qui équivaudra à la remise d’un repas durant la fin de semaine pascale.

Cet appel à la générosité survient alors que le Québec se remet toujours de la tempête de verglas qui a laissé plus d’un million de personnes sans électricité. Autour de 11h vendredi, Hydro-Québec affirmait avoir rétabli le courant pour 40% des foyers affectés par les pannes.