La mairesse Valérie Plante pousse la chansonnette

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a poussé son canular du poisson d’avril encore plus loin. Celle qui avait (faussement) annoncé le premier avril qu’elle se lançait dans la musique avec la sortie d’un album rendant hommage à la métropole a même enregistré une des chansons.

Parmi les faux titres de chansons qui figuraient sur l’opus, on retrouvait des reprises comme I Lost My Bagel et Bye Bye Mon Cône Orange.

À la demande de la journaliste culturelle Eugénie Lépine-Blondeau, Valérie Plante a accepté d’enregistré un extrait de la chanson I Lost My Bagel, qui a été diffusé àTout un matin d’ICI Première et publié sur la page Instagram de l’émission.