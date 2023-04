BIXI sera maintenant disponible en hiver

BIXI innove en proposant en grande pompe un projet-pilote de vélos disponibles à l’année. Le projet attendu depuis plusieurs années se déploiera dans une zone de 100 kilomètres carrés qui couvre sept arrondissements différents.

Ce seront 150 des 850 stations qui seront maintenues hors saison estivale, confirme la conseillère de la ville Sophie Mauzerolle. Les zones privilégiées seront «près des métros et du REV», selon le président du Conseil de BIXI, Alexandre Taillefer.

La 15e saison de @BIXImontreal commence aujourd’hui! Le service de vélopartage sera disponible dès midi.



Autre bonne nouvelle : le service #BIXI sera disponible à l’année dès 2023!



Parce qu’une ville qui fait place au vélo, c'est une ville où il fait bon vivre. 🚲❤️#polmtl pic.twitter.com/x41dS4aOJA — Valérie Plante (@Val_Plante) April 12, 2023

Évidemment, l’hiver montréalais impose ses défis pour le vélo. Les vélos disponibles en saison hivernale seront adaptés, notamment avec des «pneus à crampons». M. Taillefer confirme aussi que le déploiement de ce service nécessitera un entretien rigoureux des voies cyclables. Un déneigement régulier des voies sera donc assuré pour la sécurité des usagers de BIXI.

L’arrivée du projet pilote n’implique toutefois pas un nouvel abonnement annuel. BIXI maintient son abonnement saisonnier, ses abonnements mensuels et ses prix à la minute. Les abonnements mensuels et la location à la minute seront les seuls modes de locations disponibles pour la saison hivernale. La phase projet-pilote de l’offre de BIXI à longueur d’année déterminera la viabilité permanente de ce service. Lorsque le projet sera officialisé, BIXI devrait offrir un abonnement annuel, selon M. Taillefer. Il estime d’ailleurs que la saison non estivale pourrait représenter près de «10% de l’usage» annuel.

Pas d’innovation sans investissement

Avec un nombre de déplacements record enregistré pour sa saison 2022, BIXI connaît une «croissance exceptionnelle qui démontre hors de tout doute l’engouement que les Montréalais ont pour le vélo libre-service», pour M. Taillefer. L’arrivée des vélos à assistance électrique, qui a doublée «la moyenne des distances» parcourues en BIXI, aurait contribué à ce bilan positif, selon le président du conseil de l’entreprise.

Monétairement, c’est toutefois grâce à ses partenaires financiers que BIXI peut se permettre d’innover. À la liste s’ajoute officiellement Loto-Québec, a aussi annoncé l’entreprise de vélos locatifs ce matin. Le partenariat financier sera en vigueur pour les trois prochaines années.

Ce partenariat, pour Loto-Québec, est plus que naturel étant donnée l’importance que nous accordons à la responsabilité sociétale, mais également à la lutte contre les changements climatiques Benoît Lefrançois, vice-président corporatif de Loto-Québec, .

Pour BIXI, c’est aussi l’occasion d’innover en matière d’augmentation de l’étendue géographique de l’offre, alors que l’engouement pour le vélo ne se fait pas sentir qu’au centre de Montréal.

Avec 36 nouvelles stations, de nouveaux territoires, comme Roxboro, seront desservis cette année. «On a définitivement des opportunités d’occuper de plus en plus d’espace à Montréal et c’est ce qu’on va faire», déclare M. Taillefer.



Pour profiter de ces nouveautés, il faudra toutefois débourser un peu plus que l’an passé. L’entreprise hausse de 7% ses prix pour l’abonnement saisonnier, mensuel et à la minute. Si 92$ étaient nécessaires pour se procurer un abonnement saisonnier en 2022, il faudra désormais débourser 99$.