Grève des fonctionnaires: des délais à prévoir pour votre remboursement d’impôt

Avis à ceux et celles qui n’ont pas encore envoyé leurs déclarations de revenus ou qui l’ont envoyé récemment: le versement de certaines prestations et des remboursements d’impôts de la part du fédéral seront retardés en raison de la grève des fonctionnaires fédéraux. Le gouvernement canadien a d’ailleurs précisé que la population doit généralement «s’attendre à ce que certains services soient retardés ou ne soient pas fournis.»

En plus des impôts, Service Canada réduira également ses services, affectant les demandes relatives aux passeports qui prendront plus de temps à être traités. Les résidents étrangers du Canada seront aussi concernés par ce débrayage puisque les délais seront plus importants dans le traitement des demandes pour obtenir un visa de travailleur ou d’étudiant au pays.

Cependant, Ottawa souligne que quelques services fédéraux ont été considérés comme des services essentiels, notamment l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, le soutien du revenu des anciens combattants et la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti. Tous les citoyens qui reçoivent des prestations de la part d’un de ces services continueront de les obtenir malgré la grève.

Rappelons que 155 000 employés appartenant à l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) sont en grève générale illimitée depuis minuit mardi puisqu’ils n’ont pas trouvé d’entente avec le gouvernement canadien. Ils ont prévu de nombreux piquets de grève à travers le pays.