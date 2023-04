Abus sexuels: Robert Miller chercherait un règlement à l’amiable

Le milliardaire et fondateur de Future Electronics Robert Miller, qui est accusé d’avoir abusé sexuellement de femmes mineures pendant de nombreuses années, tenterait d’établir une entente à l’amiable avec plusieurs de ses victimes présumées.

L’avocat chargé de la défense de ces femmes a appelé le tribunal à déployer des mesures visant à interdire toute communication entre M. Miller et ces personnes, selon Radio-Canada.

La demande de l’avocat représentant les victimes présumées, Me Jeff Orenstein, concernerait tout particulièrement l’avocat personnel de M. Miller, Me Karim Renno. Ce dernier serait entré en contact avec plusieurs de ces jeunes femmes le 23 mars dernier, dans le cadre d’une rencontre au cours de laquelle l’idée d’une entente à l’amiable entre les parties aurait été soulevée.

Me Jeff Orenstein, qui a déposé une requête vendredi, affirme ne pas avoir été informé de la tenue d’une telle rencontre et demande et a demandé au tribunal «de mettre un frein à toute future communication directe» entre ses jeunes clientes et les avocats de M. Miller.

D’après les informations de Radio-Canada, au moins quatre jeunes femmes auraient été contactées par le camp de M. Miller. Ces dernières auraient refusé la proposition, mais une rencontre réunissant d’autres victimes présumées aurait tout de même eu lieu le 23 mars.