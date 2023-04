Ligne verte: les travaux de réparation dans le tunnel dureront 4 à 5 nuits

Le métro Lionel-Groulx se situe à la jonction de la ligne orange et verte.

Si le service a repris ce matin sur la ligne verte, entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac, après plusieurs heures d’interruption en pleine heure de pointe, des travaux vont se poursuivre encore pour 4 à 5 nuits dans le but de réparer les fissures dans le tunnel. Dans les prochaines semaines, les équipes de la Société de transport de Montréal (STM) vont continuer d’évaluer l’état du tunnel.

C’est ce qu’a laissé savoir la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, en marge d’une conférence de presse mardi midi.

C’est une dégradation «superficielle» du béton qui a forcé la fermeture du tronçon de la ligne verte hier soir, a conclu une équipe d’experts après plus de six heures d’auscultation, de martelage et d’observation.

Si «l’intégrité de la voûte n’est pas compromise», des travaux sont nécessaires. De manière préventive, un grillage métallique a été installé hier pour permettre aux équipes de la STM d’effectuer les travaux d’urgence.

«Il n’a y vraiment pas de risque immédiat dans le réseau», a assuré Marie-Claude Léonard, qui précise que les équipes de la STM font des investigations aux 5 ans pour connaître l’état du réseau.

Des investissements nécessaires

Si Mme Léonard estime que le réseau est en bon état, elle convient qu’il est quand même vieillissant. Elle reconnait qu’il est possible qu’il y aille d’autres fissures dans le tunnel, mais ne s’attend pas à ce que des interruptions de service comme celle d’hier se reproduisent avec le vieillissement.

Il faut faire des travaux majeurs pour nous offrir un autre cycle de vie du métro. Éric Allain Caldwell, président du conseil d’administration de la STM

Le déficit d’entretien de la STM est chiffré à 3,8 milliards de dollars. En 2023 seulement, la STM est passé de 100 M$ à 430 M$ par année. «On est capable de se maintenir [par rapport au déficit d’entretien]», pense toutefois Marie-Claude Léonard.

Sur le Plan d’investissement de 4,4 milliards de dollars sur 10 ans pour le maintien des actifs, 3,3 milliards de dollars sont confirmés. Certains des montants ne sont pas encore confirmés par le provincial ou le fédéral, indique le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell.