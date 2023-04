Le SPVM enquête sur une vidéo montrant un individu brûler des drapeaux d’Israël

Des drapeaux de l’État d’Israël accrochés à un établissement scolaire du secteur de Dollard-des-Ormeaux ont été volés, hier, par un ou plusieurs suspects. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête à présent au sujet d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle «un individu met le feu à ces drapeaux».

C’est le Module des incidents et crimes haineux du SPVM qui mène l’enquête sur l’événement. Il encourage toute personne détenant de l’information sur cette affaire à communiquer avec le poste de quartier 4 au 514 280-0104. Il est également possible d’effectuer un signalement en toute confidentialité en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le site infocrimemontreal.ca.

L’État d’Israël soulignait hier son 75e anniversaire lors de Yom Haatsmaouth. Depuis quatre mois, le pays est aux prises avec des manifestations monstres contre la réforme du système de la justice du premier ministre Benjamin Netanyahou. Les festivités de l’anniversaire d’Israël n’y ont pas échappé.

À Montréal, une manifestation «Rallye pour Israël» a eu lieu lors de Yom Haatsmaouth.

Plus de détails à venir.