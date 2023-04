Alcootest: ce nouveau dispositif détecte l’alcool «au toucher de 2 doigts»

Les entreprises montréalaises qui soumettent leurs employés à des tests routiniers d’alcoolémie pourront le faire de manière beaucoup plus rapide grâce à un nouveau dispositif qui permet de mesurer le taux d’alcool simplement en touchant un détecteur avec deux doigts.

«Aucun échantillon d’haleine, de sang ou d’urine n’est requis, juste le toucher de 2 doigts», assure le directeur marketing d’Alco Prévention Canada, Eric Ferron. Basée à Laval et distribuant des détecteurs d’alcool partout au Québec, Alco Prévention Canada a annoncé mercredi un partenariat avec l’entreprise Sobrsafe, afin de répandre cette nouvelle technologie de détection qu’elle qualifie de «révolution technologique».

La technologie fonctionne en détectant l’alcool émis par les pores de la peau. En temps réel, le dispositif détermine la quantité d’alcool détectée et si l’employé est en état ou non d’aller sur son lieu de travail.

Nous anticipons une demande mondiale pour cette technologie et sommes ravis d’être la première entreprise au Canada à promouvoir Sobrsafe Eric Ferron, directeur marketing d’Alco Prévention Canada

Ayant beaucoup de clients à Montréal, Alco Prévention Canada estime que les secteurs qui bénéficieront le plus de cette nouvelle technologie sont «les flottes commerciales, les lieux de travail, les transports et les autobus scolaires». Dans les lieux de travail où les employés sont en présence de machinerie et d’outils «dangereux», la technologie permettra «d’assurer une sécurité», selon M. Ferron. Par exemple, elle «permettra d’éviter qu’un travailleur en état d’ébriété ne pénètre sur le sol d’une usine ou qu’un conducteur ne reçoive les clés d’un camion ou d’un bus», donne pour exemples un communiqué d’Alco Prévention Canada.

En entrevue, M. Ferron a tenu à rassurer quelconque critique potentielle de la légalité d’un système de détection aussi efficace. Même lorsque la détection est imposée aux employés, Éric Ferron affirme que l’employé «accepte» la procédure de détection en «acceptant l’emploi».