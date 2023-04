Montréal: la saison des croisières est lancée

Chauffeurs de taxi, tenanciers de bar, maîtres d’hôtel, entre autres, se sont préparés au lancement de la saison des croisières, dans le Port de Montréal. Près de 1500 passagers ont embarqué, samedi, à bord du Zaandam, de la compagnie Holland America Line, pour une virée en mer de sept jours, à destination de Boston.

Il y aura autant de touristes à bord du navire lors de son retour dans la métropole, de quoi stimuler l’économie montréalaise. La saison, qui se terminera en octobre prochain, cumulera un total de 51 visites, soit 5 de plus que l’an dernier. Il y aura 38 opérations d’embarquement et de débarquement ainsi que 13 escales. Cela engendrera des retombées économiques de l’ordre de 25 millions de dollars à Montréal.

«On va reprendre tranquillement le niveau prépandémique», affirme la porte-parole du Port de Montréal, Mélanie Nadeau. Près de 50 000 croisiéristes internationaux devraient passer par le Port, soit environ 20 % de plus par rapport à l’an dernier.

Couper le moteur pour la planète

Le Zaandam, ce gros paquebot de 237 m de long, est entré dans le Port de Montréal sans le vrombissement de ses moteurs. Pourtant, il tournait à plein régime, grâce à des branchements électriques alimentés par Hydro-Québec.

Depuis 2017, le Grand quai du Port de Montréal permet aux navires de croisière et aux navires hivernants d’arrêter leurs moteurs lorsqu’ils sont amarrés. Cela leur permet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de cinq tonnes en moyenne à chaque branchement. Au total, huit différents navires des lignes de croisières Holland-America, Regent Seven Seas, Hapag-Lloyd et Viking auront la possibilité de se brancher.

Montréal est le seul Port sur le Saint-Laurent et un des 25 au monde à offrir le branchement électrique à quai depuis six ans.

On a fait le pari que l’industrie allait suivre et cela commence. Mélanie Nadeau, porte-parole du Port de Montréal

«En plus de générer des retombées économiques majeures pour la ville, l’industrie des croisières est donc un secteur touristique en pleine évolution vers un meilleur bilan écoénergétique et des pratiques plus durables », estime le président-directeur général de l’Administration portuaire de Montréal (APM), Martin Imbleau.

Avec moins de GES, moins de pollution auditive également, les touristes du Vieux-Port pourront se promener et manger en toute tranquillité. «Les installations de branchements électriques à quai nous enthousiasment particulièrement ; c’est une excellente nouvelle pour la destination harmonieuse que nous sommes !», se réjouit le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Moins de visiteurs qu’à Québec

En dépit de sa réputation et de sa capacité d’attraction, la métropole reçoit moins de visiteurs à la fois par bateau en raison de la limitation des voies maritimes sur le fleuve Saint-Laurent. Les ponts sur le chenal entre Québec et Montréal ne permettent pas à de gros bateaux de 3000 à 4000 passagers de se rendre à Montréal. Ces vaisseaux dépassent 47 mètres de hauteur, ce qui représente la hauteur des ponts sur les voies navigables.

À Montréal on n’aura jamais de gros bateaux par contre si on regarde la liste des navires qui viennent à Montréal, on a la crème. Les navires de luxe. Yves Gilson, directeur des croisières au Port de Montréal

«On se positionne pour des navires de croisière luxueux et le type de passagers qu’amènent ces navires dépense beaucoup dans la ville», ajoute-t-il.

Plusieurs premières visites

Au total, cinq navires visiteront Montréal pour la première fois au cours de cette saison: Le Hanseatic Inspiration de Hapag-Lloyd (230 passagers) ; le Vista de la compagnie Oceania (1200 passagers) ; le Pacific World de la compagnie Peace Boat (1950 passagers), soit le plus grand nombre de touristes en même temps, et les Viking Neptune et Viking Mars de la compagnie Viking Ocean Cruises (930 passagers chacun).

À noter que le navire The World, dont la dernière visite remonte à 2015, sera à Montréal du 25 au 27 septembre. La particularité de ce navire de 165 cabines est que les passagers sont propriétaires de leurs espaces. C’est comme avoir un condo, mais sur la mer!

L’APM a honoré un habitué du Port: Holland-America Line. Piloté par le capitaine Ane Smit, d’origine néerlandaise et employé de Holland-America Line depuis 23 ans, le Zaandam est le premier navire de croisière au Port de Montréal en 2023.