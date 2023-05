Un feu de circulation qui oblige les automobilistes à ralentir

Un nouveau type de feu de circulation, soit le Feu de ralentissement éducatif Fred, sera installé mardi pour une période de 90 jours sur l’avenue Stravinski, près de l’Académie Marie-Laurier, à Brossard, dans le but d’apaiser la circulation automobile en zone scolaire et périurbaine. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de plusieurs municipalités québécoises de réduire la vitesse dans les zones scolaires, notamment depuis le décès tragique de Maria en décembre dernier dans le quartier Centre-Sud, à Montréal.

Le feu de signalisation de l’entreprise Signalisation Kalitec fonctionne par la détection des ondes des voitures qui approchent. Il demeure rouge jusqu’à ce qu’il détecte, à distance, que la limite de vitesse de 30 km/h est respectée en temps réel. En plus de son aspect intelligent lui permettant d’enregistrer des statistiques, son coût est abordable puisqu’il fonctionne à l’énergie solaire et ne nécessite pas d’excavation.

«La venue de ce projet pilote fait partie d’une réflexion plus globale sur la vitesse et la sécurité en territoire urbain. L’intégration de ce genre de technologie dans le paysage brossardois s’avère une avenue intéressante à explorer afin de bonifier la sécurité de nos piétons, petits et grands», précise le conseiller municipal de Brossard et président du comité de mobilité durable, Patrick Langlois.

De gauche à droite: Charles-Emeric Lapointe, président, Signalisation Kalitec; M. Couillaud, adjoint à la direction, Académie Marie-Laurier; Doreen Assaad, mairesse de la Ville de Brossard; Patrick Langlois, conseiller municipal et président du comité de mobilité durable; Monique Bergeron, directrice, Académie Marie-Laurier; Anthony Lapointe, directeur des ventes, Signalisation Kalitec. Photo: Gracieuseté, Signalisation Kalitec

Si les résultats de ce projet sont positifs, la Ville de Brossard pourrait procéder à l’acquisition du Feu de ralentissement éducatif Fred. S’il advenait que ce feu offre un bilan intéressant, il est possible qu’il suscite un intérêt à Montréal à des fins de tests aux abords des écoles.