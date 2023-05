Un nouveau réseau d’autobus exo sur la couronne sud

Les usagers du transport en commun de la couronne sud peuvent maintenant bénéficier d’un nouveau d’autobus exo dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-Roussillon. En plus d’améliorer les déplacements locaux et intermunicipaux, ce nouveau réseau offrira des trajets directs vers le REM, et ce, dès sa mise en service.

Selon les chiffres d’exo, plus de 100 000 résidents seront connectés au REM en moins de 30 minutes grâce à ses 66 lignes de bus complètement repensées et renumérotées, ainsi que ses 25 lignes directes jusqu’au REM. En tout, ce sont 1100 arrêts qui ont été modifiés, incluant l’installation de 230 nouveaux arrêts.

Environ 20 000 résidents supplémentaires auront accès au service autant en heure de pointe qu’en dehors de l’heure de pointe à seulement 8 minutes de marche de leur domicile, assure exo dans un communiqué publié mardi après-midi.

«Exo a saisi l’opportunité de l’arrivée du REM pour adapter son service aux nouveaux besoins en mobilité de la population, notamment en termes de déplacements locaux», déclare la directrice exécutive – Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité d’exo, Marie Hélène Cloutier.

Elle est d’avis que cette refonte du réseau attirera une nouvelle clientèle «qui aura dorénavant de bonnes raisons de laisser l’auto à la maison pour privilégier le transport collectif».

Service local amélioré

En effet, le réseau d’autobus a été complètement repensé pour répondre aux nouveaux besoins en déplacement de la clientèle des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-Roussillon. Ces derniers touchent les municipalités de Carignan, Chambly, Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, ainsi que Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe.

De plus, le nouveau réseau d’autobus offrira des heures de service élargies et une plus grande fréquence en période hors pointe et la fin de semaine. Les centres commerciaux, les centres de service de santé et les quartiers industriels seront également mieux desservis par le réseau d’autobus, souligne exo.

Correspondances au REM

Par ailleurs, les autobus qui empruntaient le pont Samuel-De Champlain transporteront désormais les clients à l’une des stations du REM à Brossard. De là, les usagers pourront se rendre au centre-ville de Montréal ou effectuer un transfert vers d’autres destinations sur la couronne sud.

Les terminus Brossard et Panama deviennent donc des lieux de correspondances avec les autobus du Réseau de Transport de Longueuil (RTL) et vers d’autres secteurs d’exo, améliorant ainsi la mobilité sur la couronne sud en évitant des détours par l’île de Montréal.

Cette refonte est le résultat de quatre années de travail et de consultations auprès de la population. Une campagne d’information sera lancée 30 jours avant la mise en service du REM et des agents d’information seront présents dans les terminus pour informer les usagers et répondre à toutes leurs questions.