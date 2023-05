La chanteuse Lizzo annule son concert à Montréal ce soir

Le concert de la chanteuse Lizzo, qui devait avoir lieu au Centre Bell ce soir, est reporté, a informé Evenko moins d’une heure avant le début du spectacle. Une nouvelle date doit être annoncée sous peu.

«Sous-ordre du médecin, Lizzo sera dans l’impossibilité de présenter son spectacle ce soir», indique-t-on.

En effet, l’interprète de la chanson About Damn Time a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on la voit mal en point. Elle y énumère ses symptômes, qui se sont aggravés depuis hier, et précise que c’est seulement la deuxième fois qu’elle doit annuler un concert pour des raisons médicales. «Je suis tellement désolée Montréal, mais je suis physiquement incapable de faire le concert», écrit-elle en anglais sous la publication.

Dans les commentaires, plusieurs fans lui souhaitent de prendre du mieux.

Evenko demande aux détenteurs de billets de les conserver puisqu’ils seront valides pour la nouvelle date de spectacle.