Le pont Samuel-de-Champlain illuminé pour le couronnement de Charles III

Le pont Samuel-de-Champlain sera illuminé en vert émeraude du coucher du soleil jusqu’à 21h30 samedi et dimanche en l’honneur du couronnement du nouveau roi britannique, Charles III. Il est devenu l’année dernière monarque et chef d’État du Canada après le décès d’Élisabeth II le 8 septembre 2022, deuxième plus long règne d’Europe de l’histoire moderne, après le roi Louis XIV, surnommé le Roi-Soleil.

Le pont Samuel-de-Champlain a été choisi notamment parce qu’il s’agit d’une structure sous juridiction fédérale, tout comme le pont Jacques-Cartier. Infrastructure Canada précise qu’après 21h30, le pont retrouvera son éclairage bleu-vert habituel pour réduire le risque de désorientation des oiseaux en période migratoire, jusqu’au 15 juin prochain.

Il n’est pas rare que le pont Champlain soit illuminé pour des causes spéciales. En mars dernier, il a été éclairé en violet à la mémoire des victimes de la tragédie d’Amqui, où une dizaine de personnes avaient été percutées par un camion-bélier.