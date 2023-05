Avez-vous une trousse d’urgence 72 heures?

Près d’un mois après le passage de la tempête de verglas qui a privé plus d’un million de foyers québécois de courant, la Ville de Montréal encourage les citoyens qui n’en auraient pas déjà une, à se constituer une trousse d’urgence 72 heures.

Cette dernière pourrait être utilisée lors d’épisodes météorologiques violents, de catastrophes naturelles ou bien d’accidents qui viendraient perturber le quotidien des Montréalais. Il pourrait s’agir entre autres de tempêtes majeures, d’inondations, d’accidents industriels et «tout autre sinistre à Montréal», indique la Ville.

Une trousse d’urgence 72 heures permettra aux citoyens de subsister pendant dans trois jours, advenant le cas où ces derniers ne se seraient pas autorisés à sortir de chez eux pour des raisons de sécurité.

Que mettre à l’intérieur?

Des trousses prévues à cet effet peuvent être obtenues auprès de la Croix-Rouge canadienne. L’armée du Salut vend également des trousses de base, note la Ville.

Les citoyens sont invités à inclure dans leur trousse: 2 litres d’eau portable par personne et par jour, de la nourriture non périssable, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles et une lampe de poche à piles ou à manivelle.

Il faudra ajouter à cette liste, une trousse de premiers soins, des bougies allumettes et briquets, ainsi qu’un sifflet qui permettra de signaler sa présence aux équipes de secours en cas de besoin.

La Ville conseille aux citoyens de placer cette trousse complète dans un endroit simple d’accès, afin de pouvoir la localiser même dans le noir. Tous les membres du foyer doivent être informés de l’endroit où se trouve la trousse.

Il sera important de veiller chaque année à remplacer l’eau et les aliments non périssables, indique la ville.