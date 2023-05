Alerte Amber: le père arrêté pour enlèvement

Le père qui a enlevé son enfant plus tôt aujourd’hui, forçant le déclenchement d’une alerte Amber dans la métropole, a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Vers 13h45 cet après-midi, les policiers du SPVM ont été appelés pour porter assistance aux intervenants de la DPJ afin de valider la sécurité d’un bébé de cinq mois sous la responsabilité du père et de la mère. L’intervention a eu lieu sur le boulevard Monk, près du boulevard de La Vérendrye, dans le quartier Ville-Émard.

«Quand les policiers et les intervenants sont arrivés sur place, le père a pris la fuite avec l’enfant. Les autorités avaient des raisons de craindre pour la santé et la sécurité imminentes du bébé», explique la relationniste média pour le SPVM Véronique Dubuc.

Les crimes mineurs du SPVM ont pris l’enquête en main et une alerte Amber a été déclenchée vers 17h. L’alerte a finalement été annulée quelques minutes plus tard puisque le bambin a été retrouvé sain et sauf.

«Les policiers ont effectué une vérification à l’adresse d’une connaissance du suspect. L’enfant et le suspect s’y trouvaient», explique Mme Dubuc.

Le bébé de cinq mois semble en bonne santé, mais il tout de même été transporté en centre hospitalier pour s’en assurer.

Le suspect a été arrêté pour enlèvement. Il a été transporté en centre de détention où il sera rencontré par les policiers.