Le chauffage à l’électricité désormais moins cher que le gaz

Les dépenses énergétiques provenant du chauffage au gaz naturel renouvelable (GNR) seront plus dispendieuses que celles avec des plinthes électriques. C’est ce qu’a déterminé une analyse d’Écohabitation qui révèle que le chauffage électrique coûtera 600$ de moins annuellement que celui au gaz pour les nouvelles maisons.

Cette étude survient alors que l’entreprise de gaz naturel Énergir souhaite forcer l’utilisation de GNR à tous ses futurs clients à partir de 2024, bien qu’elle ne dispose que de 1% de GNR à l’heure actuelle. Dans ce contexte, plusieurs groupements écologiques comme Greenpeace Canada préviennent les municipalités, les entrepreneurs et les futurs acheteurs de maison par rapport aux coûts de chauffage plus élevés avec le gaz. Ils incitent d’ailleurs les gens à prendre un virage électrique, alors que cette énergie est plus «censée pour le climat et pour le portefeuille».

Pour l’analyste et porte-parole du Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ), Jean-Pierre Finet, ce changement de paradigme dans les énergies de chauffage n’est rien de moins qu’une «complète révolution». «Il n’y a absolument aucune raison valable pour consommer du GNR dans les nouvelles constructions. Le seul choix censé est de mettre fin à tout nouveau raccordement au gaz dans le résidentiel, qu’il soit fossile ou renouvelable», a-t-il déclaré.

Énergir affirme également s’attendre à perdre des ventes dans le secteur résidentiel en raison des coûts plus dispendieux du gaz naturel renouvelable.

Rappelons qu’en janvier dernier, le gouvernement du Québec a permis une augmentation des loyers par les propriétaires pouvant aller jusqu’à trois fois plus si le logement est chauffé au gaz ou au mazout.