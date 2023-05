Ruba Ghazal dans la course pour succéder à Manon Massé

La députée de Mercier Ruba Ghazal briguera le poste de co-porte-parole de Québec solidaire (QS), qui sera à pourvoir après le départ de Manon Massé. Cette dernière a en effet révélé plus tôt cette semaine qu’elle quittera ses en fonctions en novembre prochain.

Réitérant son engagement envers le parti de gauche depuis sa fondation en 2006, Ruba Ghazal juge qu’il est «tout naturel» pour elle de soumettre sa candidature, a-t-elle confié à La Presse.

«J’ai milité depuis la fondation du parti et j’ai pu contribuer pour faire avancer notre projet de société. Je veux aller encore plus loin», a-t-elle fait valoir.

Les chevaux de bataille de l’élue seront l’environnement et la lutte aux changements climatiques, la langue et la culture québécoise, mais aussi la question de l’indépendance du Québec qu’elle souhaite soulever de nouveau avec davantage de vigueur.

«Dans le parti, on en parle de ces enjeux-là, mais c’est comme si ce n’est pas assez entendu pour les Québécois. Je veux mettre ça de l’avant, j’ai envie que les gens entendent parler d’indépendance, de notre projet pour y arriver», a soutenu Ruba Ghazal.

La députée a également fait part de sa volonté d’élargir la base de sympathisants potentiels du parti, en se tournant vers d’autres groupes de la société, tout en demeurant «fidèles aux valeurs» de QS.

Ruba Ghazal est pour l’heure la première à avoir officiellement signifié son intérêt pour le poste de co-porte-parole de Québec solidaire. Parmi les élues qui pourraient la remplacer, on compte Christine Labrie, députée de Sherbrooke, et Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun. Cependant, la formation politique pourrait sélectionner une membre non élue à l’Assemblée nationale.

La personne choisie pour succéder à Manon Massé sera désignée lors du congrès du parti qui se tiendra du 24 au 26 novembre.