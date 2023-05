Céline Dion dans le guide de la citoyenneté? Oui, mais pas pour tout de suite

Les résidents du pays qui visent la citoyenneté canadienne bénéficieront d’un délai pour approfondir leurs connaissances des vedettes comme Céline Dion, Drake ou bien encore de l’athlète Maurice Richard. Ces dernières figureront dans la prochaine version du guide de la citoyenneté, qui se fait attendre.

Alors que l’histoire poursuit son inexorable cours, la mise à jour du document, attendue depuis une dizaine d’années pour notamment mieux refléter la période contemporaine et rectifier des erreurs historiques de la version précédente, ne serait pas encore finalisée.

Vers un manuel «complet, diversifié et honnête»

Immigration Canada avait annoncé que des modifications seraient apportées à ce manuel retraçant l’histoire et la culture du pays à la feuille d’érable, afin d’en faire un document «complet, diversifié et honnête», qui abolirait «des idées dépassées, notamment en ce qui concerne les peuples autochtones», rapporte Radio-Canada, citant l’ex-ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, en 2021.

Le sombre chapitre des pensionnats et la découverte de tombes d’enfants autochtones à travers le pays constituent des passages de l’histoire nationale que la nouvelle version du guide devrait mettre en relief. L’accent devrait être également mis sur la notion de racisme systémique et proposer un éventail plus large de personnalités canadiennes, selon Radio-Canada, en plus d’inclure la diva québécoise, Le Rocket, et le chanteur ontarien.

Initialement prévu pour 2017, ce nouveau guide de la citoyenneté n’a pas encore vu le jour. Sa date de lancement demeure inconnue alors qu’Ottawa «continue de travailler au guide, aux documents d’étude connexes et au nouvel examen pour la citoyenneté», affirme Nancy Caron, porte-parole d’Immigration Canada.

Cette dernière ajoute de que des consultations ont été menées afin que «le guide soit historiquement plus équilibré et plus inclusif à l’égard de l’histoire du Canada et des gens qui le composent».