Les vols de catalyseurs explosent à Montréal

En raison des métaux rares et de grande valeur utilisés pour fabriquer cette pièce automobile, le vol de convertisseurs catalytiques, aussi appelés catalyseurs, est une situation de plus en plus répandue au Québec. À Montréal, ce type de crime est en augmentation depuis quelques années.

Selon les données du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), près de 2 500 catalyseurs ont été volés dans la métropole en 2021, contre 2 219 en 2020, 679 en 2019 et 323 en 2018.

À l’échelle de la province, le vol de cette pièce importante du système d’échappement d’un véhicule automobile récent a augmenté de 60% en un an seulement et, qui plus est, a connu une augmentation fulgurante de 1 700 % entre 2018 et 2022, selon les données sur les réclamations de la compagnie d’assurance Allstate.

Puisque les catalyseurs utilisent souvent des métaux rares ou précieux comme le palladium, le rhodium et le platine pour traiter les gaz d’échappement, les voleurs les revendent pour une petite fortune. «Tout véhicule à essence, y compris les camionnettes, les VUS et les voitures de luxe, peu importe la marque ou le fabricant, peut être visé», explique le directeur d’agence chez Allstate du Canada, Marc Tannous.

D’autant plus qu’il n’est pas évident de savoir que le catalyseur est manquant, à moins de démarrer le moteur du véhicule et d’entendre un bruit très fort, précise M. Tannous.

Si les vols de catalyseurs sont en hausse, le prix de la pièce l’est aussi. Toujours selon Allstate, le paiement moyen pour remplacer un catalyseur volé était d’environ 2 900 $ en 2022. Ce montant est en hausse de 21% par rapport à l’année précédente, et de 81% par rapport à 2020.

Conseils pour se protéger

Pour protéger un véhicule contre le vol de catalyseur, le SPVM conseille de faire graver la pièce par un spécialiste.

«S’ils sont en mesure de le faire eux-mêmes en toute sécurité, nous leur recommandons de graver le numéro de série de leur véhicule sur leur catalyseur. Une pièce de métal peut également être soudée sous la voiture pour protéger cette pièce», précise-t-on par courriel. Cela aidera aussi à faciliter la récupération en cas de découverte par les autorités.

La compagnie d’assurance Allstate suggère aussi d’installer un système de vidéosurveillance à l’endroit où est garé le véhicule et de se stationner dans des endroits bien éclairés ou à l’intérieur d’un garage lorsque c’est possible.