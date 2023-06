PKP réagit au blocage des pages Facebook de Québecor

Afin de contourner la décision de Meta de bloquer l’accès aux contenus des médias de Québecor via Facebook, le dirigeant de l’entreprise québécoise, Pierre Karl Péladeau, a invité la population à s’informer directement sur les plateformes de Québecor. Ce blocage de la part de l’entreprise qui gère Facebook et Instagram constitue des représailles face au projet de loi C18 visant à encadrer les intermédiaires de nouvelles numériques.

«Pour des milliers de Québécois/es aujourd’hui, les pages Facebook @JdeQuebec, @JdeMontreal & @tvanouvelles, comme celles d’autres médias canadiens, sont bloquées de leurs contenus par Meta par représailles au projet de loi C18», a écrit Pierre Karl Péladeau sur Twitter ce matin.

Rappelons que Meta et Google ont menacé de bloquer le partage de contenu journalistique sur leurs plateformes en mars dernier prétextant que cette nouvelle loi permettrait une facturation indéfinie de la part des entreprises médiatiques. Avant ces menaces, Meta avait bloqué le contenu journalistique en Australie pour des raisons similaires.

Des menaces mises à exécution. Pour des milliers de Québécois/es aujourd’hui, les pages Facebook @JdeQuebec, @JdeMontreal & @tvanouvelles, comme celles d’autres médias canadiens, sont bloquées de leurs contenus par Meta par représailles au projet de loi C18. @NosCommunes @SenatCA pic.twitter.com/7aLMwy5hrI — Pierre Karl Péladeau (@PKP_Qc) June 13, 2023

Google avait procédé à des tests de blocage de contenus journalistiques en février dernier, ce à quoi la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) s’était vivement opposée. Son président, Michaël Nguyen, avait déclaré qu’avec le «blocage de contenu journalistique, Google démontre malheureusement qu’elle accorde plus d’importance à ses bénéfices qu’au droit du public à une information fiable et vérifiée». Métro Média s’était aussi opposé à l’amendement du projet de loi C18 et avait signé une lettre ouverte à ce sujet.

À noter qu’au moment d’écrire ces lignes, Métro avait toutefois accès au contenu de Québecor via leurs pages Facebook.