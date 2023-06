Ces prénoms sont encore les plus populaires au Québec

Noah et Emma trônent toujours au sommet des noms les plus populaires.

Les prénoms Emma et Noah trônent au sommet des noms les plus populaires donnés aux enfants en 2022, et ce pour une deuxième année consécutive. Le palmarès, réalisé par Retraite Québec, soutient qu’une stabilité règne au sein de la liste des dix prénoms les plus populaires.

Olivia, Charlotte, Florence ou Alice sont tous des prénoms qui se retrouvent parmi les plus populaires en 2022. À noter que le prénom Rose refait son apparition dans le top 10 en 2022, passant du 15e rang au 9e rang comparativement à 2021.

Du côté des garçons, les prénoms Édouard, Thomas, William ou encore Liam sont toujours dans le sommet du palmarès. Le top 10 en 2022 accueille à nouveau Louis, alors que ce prénom a grimpé de 15 places dans les 5 dernières années.

Retraite Québec précise que les données de la mesure de l’Allocation famille ont servi à établir ce palmarès. Cette mesure, administrée par Retraite Québec, représente une aide financière aux parents d’enfants de moins de 18 ans. Cette aide s’est élevée à 3 milliards de dollars partagés entre 912 584 familles du Québec l’an dernier.