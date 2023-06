Plaintes pour racisme: promis d’ici l’été, le guichet unique sera accessible cet automne

Promis plus tôt, le guichet unique de centralisation des plaintes envoyées par les employés victimes de racisme et de discrimination à la Ville de Montréal ne sera finalement accessible qu’à partir de cet automne. La mise sur pied de ce guichet devait avoir lieu cet été, alors que l’administration de Valérie Plante souhaitait améliorer l’efficacité du processus de plaintes et d’accompagner les victimes avec plus de sensibilité.

Ce guichet sera pris en charge par la Commission de la fonction publique de Montréal, une entité indépendante de l’Hôtel-de-Ville, afin d’assurer une impartialité dans les enquêtes pour racisme, discrimination et harcèlement.

«Ces travaux amorcés en avril nous permettent aujourd’hui de présenter un nouveau processus de plainte simplifié et plus robuste. Nous ne le répéterons jamais assez : le racisme est une violation des droits et des libertés de la personne. Il faut le combattre au quotidien et avec ardeur et notre administration est pleinement mobilisée en ce sens», affirme à ce sujet la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier.

Ce guichet sera accessible par courriel ou par téléphone à l’ensemble des employés municipaux. La Ville de Montréal précise vouloir s’adapter en fonction de l’évolution des phénomènes de discrimination et de racisme.