Terrains de golf en transition: un règlement contourné par certaines municipalités

Des citoyens de la région du Grand Montréal se sont plaints dernièrement de voir leurs municipalités mener des travaux et assécher des lacs sur des terrains de golf en transition écologique, contrevenant au Règlement de contrôle intérimaire (RCI). Adopté le 16 juin 2022 par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ce règlement devait assurer la protection d’anciens terrains de golf à des fins de renaturalisation d’espaces verts.

Ce sont plus précisément les municipalités de Rosemère et de Terrebonne qui ont contrevenu à ce règlement. Du côté de Rosemère, les citoyens ont remarqué que des travailleurs s’affairaient à couper des arbustes et des petits arbres en plus de ne pas respecter la bande de protection de dix mètres protégeant le plan d’eau de l’ancien terrain de golf. Pour ce qui est de Terrebonne, les propriétaires de l’ancien golf ont quant à eux asséché les lacs et étangs du terrain, détruisant les milieux humides et éliminant la biodiversité indigène.

«Les municipalités doivent respecter l’esprit du RCI, qui est la restauration écologique à long terme de ces sites, dans l’intérêt des citoyens et de la nature, affirme la biologiste et porte-parole pour la Coalition Terrain de Golf en transition (CTGT). Cet automne, la réforme de la loi sur l’expropriation permettrait d’acheter ces sites à leur juste valeur marchande. Nous demandons à toutes les municipalités visées par le RCI de prendre toutes les mesures nécessaires afin de le faire respecter rigoureusement et à s’atteler, si ce n’est pas déjà le cas, à la préparation des stratégies de gestion et de financement qui seront nécessaire pour faire de ces sites des parcs publics écologiquement riches.»

En septembre dernier, le terrain de golf de Dorval s’était rajouté à la liste prévue dans le RCI. La renaturalisation de ce terrain était intéressante en raison notamment du «champ des monarques» adjacent, en faisant une zone importante au point de vue écologique et dans la préservation des écosystèmes.