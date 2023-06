Plus d’un tiers des promesses de François Legault toujours en suspens

Saviez-vous que 37% des promesses faites par François Legault lors de la dernière campagne électorale demeurent en suspens? Souhaitant aider la population, les médias et les chercheurs à s’y retrouver parmi les engagements de la Coalition avenir Québec (CAQ), le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval a lancé lundi le «Polimètre Legault 2.0».

Dans un communiqué publié lundi, l’équipe de chercheurs du Polimètre dit avoir identifié 150 promesses dans la plateforme électorale de la CAQ à partir des documents diffusés sur le site Web de la formation politique au cours de la dernière élection. Le Polimètre entend suivre leur réalisation en temps réel au cours des prochaines années.

Jusqu’à présent, l’équipe du Polimètre a classé 37% des 150 promesses de la CAQ «en suspens», 37% «en voie de réalisation», 14% «partiellement réalisées», 11% «réalisées» et 1% «rompues».

«Après environ huit mois au pouvoir, la CAQ a rompu une promesse», note la professeure associée au Département de science politique de l’Université Laval et directrice générale du CAPP, Lisa Birch. Il s’agit de celle concernant le 3e lien dans la région de la Capitale-Nationale.

Priorités

Lisa Birch note que, pour ce deuxième mandat, la CAQ a fait de l’environnement, du virage vers l’économie verte et des moyens de pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée des priorités centrales.

La défense de la loi 21 interdisant les symboles religieux, la mise en œuvre de la loi 14 valorisant la langue française ainsi que la francisation et la régionalisation de l’immigration sont également des priorités, à saveur nationaliste.

La chercheuse remarque aussi qu’en santé et en éducation, le gouvernement Legault investit dans le développement des dossiers numériques, les rénovations d’infrastructures et l’accroissement du personnel dans le domaine de la santé et de diplômés dans les métiers en forte demande.

«Par rapport à son premier mandat, le gouvernement de la CAQ semble avancer plus vite vers la réalisation de ses promesses électorales. Il y a entre autres un nombre assez important de promesses partiellement réalisées. Toutefois, le nombre de promesses a diminué substantiellement: de 251 pour le premier mandat à 150», souligne le scientifique de données et chercheur au CAPP Alexandre Fortier-Chouinard.

«Parmi les promesses réalisées rapidement en début de mandat, soulignons les promesses liées au Bouclier anti-inflation, notamment la baisse des deux premiers paliers d’imposition, le montant ponctuel transféré aux familles en décembre, un montant ponctuel pour les aînés, la modification du régime d’assistance sociale ainsi que l’adoption rapide d’un projet de loi qui limite à 3 % les augmentations de tarifs pour les services gouvernementaux», précise-t-il aussi.

Mise à jour régulière

L’équipe du Polimètre dit vouloir assurer une mise à jour régulière des résultats pour tenir compte des nouvelles actions entreprises par le gouvernement Legault.

Au cours des quatre prochaines années, chaque promesse sera qualifiée de «réalisée», «partiellement réalisée», «en voie de réalisation», «en suspens» ou «rompue». Chaque verdict sera appuyé par une citation tirée de sources crédibles telles que des communiqués de presse du gouvernement, des lois et d’autres sources officielles ou journalistiques.