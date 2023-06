Hausse record des loyers partout au Québec

Entre 2022 et 2023, le prix des logements à louer a bondi de 13,7 % pour l’ensemble de la province, toute typologie de logement confondue, révèle l’enquête annuelle du Regroupement des comités logements et association de locataires du Québec (RCLALQ). Cette hausse est la plus importante en quatre ans.

Intitulée « Crise du logement : On s’enfonce encore plus », cette enquête est le fruit d’une récolte de près de 49 000 annonces de logements à louer sur le site Kijiji entre les mois de février et mai 2023.

Cette année, 58% des régions du Québec ont subi une hausse du coût des loyers en location de plus de 15%. Et près du quart d’entre elles affichent une hausse de plus de 25%, révèle le rapport. À Montréal, les augmentations atteignent 14%, mais Trois-Rivières qui est la région la plus touchée par les hausses avec une augmentation de 24% comparativement à l’année dernière.

En 2023, un logement à louer est de 50% plus cher que le loyer moyen, et cet écart est encore plus important pour les grands logements (5 1/2 et plus), atteignant 60,1%.

Cession de bail menacée

Dans un contexte où la cession de bail est menacée par le projet de loi 31 récemment déposé par la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, le RCLALQ craint que de nombreux locataires se retrouvent à la rue dans les prochains mois. En effet, la cession de bail est seul moyen dont disposent les locataires pour empêcher les hausses abusives lors d’un changement de locataire.

«Le gouvernement Legault ne fait que mettre le feu à la crise du logement », dénonce le porte-parole du Regroupement, Cédric Dussault.

Selon le RCLALQ, l’absence de mesures efficaces de contrôle des loyers est directement responsable de l’explosion des prix que nous observons ces dernières années. «Il est impératif que le gouvernement recule à ce sujet s’il ne veut pas catalyser la crise du logement à des sommets jamais vus», souligne monsieur Dussault.

Devant l’urgence de la situation, les membres du RCLALQ se mobiliseront un peu partout au Québec le 22 juin prochain. Des manifestations sont prévues à Montréal et Québec et des actions sont également organisées dans d’autres régions de la province.