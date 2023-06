Smog: piscines fermées et activités extérieures annulées

La mauvaise qualité de l’air dans la métropole ce dimanche force la Ville à procéder à des ajustements et réduire temporairement son offre de services.

Afin de protéger les citoyens, cette dernière a annoncé la fermeture des plateaux sportifs extérieurs, des piscines et des pataugeoires jusqu’au 26 juin à midi. Les activités culturelles devant se dérouler à l’extérieur devront être annulées.

Les camps de jour municipaux resteront ouverts, mais adapteront leurs activités afin d’éviter d’exposer les jeunes à l’air pollué, a indiqué la Ville.

«En raison de la concentration élevée de particules fines (PM2,5) dans l’air sur son territoire et en respect des recommandations de la Direction régionale de santé publique, la Ville de Montréal annonce la fermeture de ses plateaux sportifs extérieurs et l’annulation de ses activités culturelles extérieures jusqu’au 26 juin à midi», a déclaré la Ville.

Les citoyens sont invités à demeurer le plus possible à l’intérieur et fermer leurs portes et fenêtres. La situation sera réévaluée lundi par la Direction régionale de santé publique.

— Valérie Plante (@Val_Plante) June 25, 2023

— Ville de Montréal (@MTL_Ville) June 25, 2023

Le Jardin botanique et l’Insectarium ont également cessé leurs activités pour la journée et ont informé les détenteurs de billets qu’ils seront remboursés.

Les personnes ayant des questions en lien avec la mauvaise qualité de l’air peuvent consulter le site Montreal.ca ou communiquer avec le 311.