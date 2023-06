Un nouveau timbre rend hommage à Denys Arcand

Un nouveau timbre de Postes Canada rend hommage au cinéaste Denys Arcand, qui a écrit et réalisé plus d’une vingtaine de films, d’émissions de télévision et de documentaires. Il a été dévoilé mardi au Théâtre Outremont lors d’une cérémonie privée.

Le timbre, qui sera officiellement émis mercredi, présente une photographie en noir et blanc de Denys Arcand derrière la caméra prise. La photo a été prise par Bertrand Carrière lors du tournage du film Le déclin de l’empire américain en 1985.

Conçus par Paprika et imprimés par Lowe-Martin, les carnets de six timbres sont oblitérés dans la municipalité de Deschambault, au Québec, où Denys Arcand a passé son enfance.

Les timbres sont en vente sur le site de Postes Canada et dans les comptoirs postaux partout au pays.