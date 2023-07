Voici comment prévenir les risques d’incendie dans votre nouveau logis

Alors que de nombreux Montréalais éliront domicile dans un nouveau logement au terme de la valse annuelle des déménagements, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) rappelle à la population les comportements à adopter afin de prévenir les risques d’incendie dans leur nouvelle habitation.

Un avertisseur de fumée (fonctionnel) par étage

Afin de détecter tout départ de flammes au sein de votre logement, un avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone s’impose. Le SIM rappelle que les bâtiments résidentiels construits avant 1985 doivent être munis d’avertisseurs de fumée reliés à un système électrique ou disposant d’une pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans. Les logements érigés après cette date doivent être équipés d’avertisseurs de fumée reliés à un système électrique.

Les citoyens sont invités à vérifier l’état des avertisseurs présents dans leur nouveau logement et effectuer des tests. Dans le cas d’un appartement ayant plusieurs étages, un détecteur par niveau est requis, indique le SIM.

Branchez-vous de manière sécuritaire

Vous venez de défaire vos cartons et l’heure est aux branchements de vos équipements? Soyez vigilants. Le SIM, en règle générale, déconseille l’utilisation permanente de rallonges. De plus, il convient de remplacer ces appareils dès que des signes d’usures ou de dégradations sont constatés.

Si vous souhaitez brancher plusieurs appareils sur le même circuit, un adaptateur à prises multiples avec disjoncteur intégré est fortement conseillé. Le SIM demande également à la population d’utiliser des cordons souples de bon calibre pour les appareils qui demandent beaucoup d’énergie. C’est notamment le cas des unités de climatisation.

Enfin, le SIM rappelle que toutes installations électriques et réparations doivent être effectuées par un électricien.

Gare aux matières combustibles

Au vu des risques que présentent ces substances, le SIM appelle les citoyens à ne pas accumuler et stocker des matières combustibles ainsi que des liquides inflammables à l’intérieur de leur logement.

Aussi, votre four et votre cuisinière ne doivent jamais être utilisés comme des espaces de rangement, indique le SIM. Et ce même de façon temporaire.

Enfin, les appareils avec batteries rechargeables lithium-ion doivent être placés dans un lieu protégé par un avertisseur de fumée.

Un extincteur au bon endroit

Le SIM recommande l’installation d’un ou plusieurs extincteurs à poudre de type «A, B, C». Ceux-ci devraient être placés dans un endroit accessible, mais hors de la portée des enfants, et loin des appareils pouvant provoquer un départ d’incendie dans votre foyer, tels que votre cuisinière ou vos appareils de chauffage.

Laisser la voie libre

Le SIM souligne l’importance de veiller à ce que votre nouveau logement dispose de voies d’évacuation et que celles-ci demeurent dégagées en tout temps. Il peut notamment s’agir de balcons, de sorties de secours, de cages d’escalier ou bien encore de corridors, indiquent les professionnels. De plus, il est recommandé d’établir un plan d’évacuation de votre nouvelle adresse, au cas où un incendie se déclarerait.

Tous les membres du foyer doivent en être informés. Il est par ailleurs judicieux de mettre en place des exercices de simulation plusieurs fois par année, affirme le SIM.