Loi C-18: la Ville de Montréal suspend ses publicités sur Meta

À l’instar de la Ville de Québec, la Ville de Montréal a annoncé qu’elle a décidé de suspendre ses publicités sur Facebook en solidarité avec les médias, qui ne pourront bientôt plus relayer d’articles sur les plateformes de Meta, qui comprennent Facebook et Instagram.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait cette annonce mercredi après-midi, peu après celle du maire de Québec, Bruno Marchand.

«Le refus de Meta de partager l’information journalistique est très préoccupant. L’accès à des informations vérifiées et de qualité est essentiel», a déclaré la mairesse Valérie Plante sur son compte Twitter.

L’entrée en vigueur de la loi fédérale C-18, qui est au cœur du conflit avec Meta, exigera des géants du web qu’ils versent des redevances aux entreprises médiatiques canadiennes dont ils utilisent les contenus. Face à l’adoption de cette loi, Meta et Google ont annoncé leur intention de retirer les contenus des médias canadiens de leurs plateformes.

Un peu plus tôt mercredi, le gouvernement du Canada avait aussi annoncé sa décision de retirer ses publicités de Facebook en réaction à la décision de Meta de bloquer les contenus médiatiques canadiens sur sa plateforme. Après avoir dit qu’il n’en était pas encore à cette étape, le gouvernement Legault a finalement décidé d’emboîter le pas au fédéral et de suspendre toute publicité sur Facebook et Instagram.

Également dans la journée de mercredi, Québecor et Cogeco ont tous deux décidé de retirer leurs publicités des réseaux de Meta. L’Association des agences de communication créative a quant à elle lancé un mouvement visant à inciter les annonceurs à investir dans les journaux locaux pour leurs publicités.