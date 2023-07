Photo: Gracieuseté Facebook Christine and the Queens

Festival de jazz: Christine and the Queens annule ses deux concerts

Les concerts de l’artiste Christine and the Queens, qui devait se produire à deux reprises cette fin de semaine dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal, sont annulés.

Pour des «pour des raisons hors de [son] contrôle», le festival a laissé savoir vendredi sur sa page Facebook que les deux dates montréalaises de Chris, également connu sous le nom Redcar, n’auront pas lieu. C’est entre les murs du MTelus que la vedette était attendue samedi et dimanche.

«Pour des raisons hors de notre contrôle, nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annuler les deux spectacles de Christine and the Queens qui devaient être présentés les 8 et 9 juillet dans le cadre du FIJM», a annoncé le Festival.

Il indique toutefois, dans sa publication, que Christine and the Queens «sera bientôt de retour pour renouer avec ses fans montréalais». Ces derniers son invités à conserver leur billet.

Il s’agit de la deuxième annulation d’une tête d’affiche à venir peser sur la programmation du Festival.

La chanteuse américaine Macy Gray, qui devait assurer la soirée de clôture samedi soir, avait annoncé mercredi qu’elle ne monterait pas sur scène en raison d’un «problème d’agenda».