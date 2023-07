COVID-19: un comité canadien recommande une autre dose à l’automne

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande aux Canadiens qui n’ont pas été infectés par la COVID-19 ou qui ont été vaccinés depuis plus de six mois d’aller chercher une dose de rappel du vaccin à l’automne. Du côté provincial, le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux attend l’avis du Comité d’immunisation du Québec (CIQ) pour se prononcer.

Le CCNI recommande «fortement» cette dose supplémentaire aux personnes plus à risque comme les personnes de 65 ans et plus, les résidents des établissements de soins de longue durée et d’autres milieux de vie collective, les personnes présentant des affections sous-jacentes qui les exposent à un risque plus élevé de COVID-19 sévère, les personnes enceintes, les personnes autochtones, les membres des communautés racisées, ainsi que les travailleurs qui fournissent des services essentiels.

Le panel d’expert estime aussi qu’une dose additionnelle est «particulièrement importante pour les personnes qui n’ont jamais été infectées auparavant et qui sont protégées uniquement par la vaccination», mais précise qu’elle protégera mieux toute la population adulte qui souhaite la recevoir.

En effet, les vaccins contre la COVID-19 qui seront offerts à l’automne seront d’une «nouvelle formulation» pour mieux combattre les nouveaux variants.

Le CCNI examinera les renseignements disponibles sur les nouvelles formulations vaccinales attendues pour l’automne 2023 et mettra à jour ses recommandations si nécessaire.

Québec en attente

De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) indique prendre acte des directives du CCNI.

Or, au Québec, les décisions quant à la vaccination se basent sur l’avis des experts du Comité d’immunisation du Québec (CIQ). C’est pourquoi le MSSS attend la recommandation du CIQ avant de se prononcer sur une éventuelle dose de rappel offerte à l’automne.

«En février 2023, le CIQ a publié ses recommandations pour l’hiver et le printemps 2023, qui étaient: le CIQ recommande une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 aux personnes à haut risque qui n’ont pas encore été infectées et dont la dernière dose a été administrée depuis au moins 6 mois, quel que soit le produit préalablement utilisé», rappelle le MSSS.