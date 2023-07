Plus de 7000 Montréalais toujours privés de courant

Près de 7000 foyers montréalais demeurent sans courant samedi matin, alors que les équipes d’Hydro-Québec poursuivent leurs opérations de rebranchement sur le terrain, à travers la métropole et la province. À l’échelle du Québec, on dénombre plus de 20 000 clients sans électricité.

La société d’État est toutefois parvenue à atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé vendredi – au lendemain du passage d’une violente tempête – soit de rebrancher 85% de ses abonnés. Notons qu’au plus fort des intempéries jeudi soir, ce sont 392 000 Québécois qui s’étaient retrouvés dans le noir.

Samedi, les secteurs les plus touchés sont Sorel, Lavaltrie, Lanoraie, L’Assomption et Terrebonne.

«Près de 800 travailleuses et travailleurs sont aujourd’hui à pied d’œuvre afin de rétablir le service aux clientes et clients toujours privés d’électricité. Des équipes sont en déplacement entre les régions pour accélérer le rétablissement. Rappelons que 95% des clients affectés par les orages violents ont retrouvé leur service depuis jeudi», a déclaré Hydro-Québec samedi matin.

Les opérations de rebranchement se poursuivront au cours de la fin de semaine. Hydro-Québec prévient que certaines pannes ne pourront pas être résolues avant le début de la semaine prochaine, notamment dans le cas de zones isolées ou de situations particulièrement difficiles.

«Malheureusement, des clients seront encore privés de courant en fin de journée. Il s’agit de cas plus lourds, qui demandent davantage de travaux en raison de la tempête qui a provoqué des bris importants comme des arbres déracinés. Les travaux se poursuivront au cours de la fin de semaine», précise le fournisseur d’électricité.

La majorité des clients encore affectés devraient toutefois retrouver leur service samedi, assure Hydro-Québec.