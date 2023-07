Décès de l’ancien président du Conseil du patronat du Québec Ghislain Dufour

L’ancien président du Conseil du patronat du Québec (CPQ) Ghislain Dufour est décédé à l’âge de 88 ans à la suite d’un long combat contre la COVID-19, a annoncé le CPQ par communiqué lundi. M. Dufour a contribué à l’organisation qui défend les intérêts des employeurs pendant 35 ans, particulièrement comme président-directeur général de 1986 à 1997, puis comme principal porte-parole.

Lorsque Ghislain Dufour quitte la présidence du CPQ en 1997, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, ont rendu hommage à l’ensemble de sa carrière. «Décédé en juillet 2023, il laisse aujourd’hui un héritage indéniable en termes de leadership et de gouvernance en milieu socioéconomique. On lui doit la structure patronale unifiée qu’est le CPQ, soit un modèle unique en son genre en Amérique», indique la CPQ sur son site internet.

L’héritage de M. Dufour est incontestable parce qu’on lui attribue la fondation du CPQ dans sa forme actuelle. Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ

Né dans le Bas-Saint-Laurent en 1934, Ghislain Dufour a fait ses études à l’Université de Montréal où il a obtenu sa maîtrise en relations industrielles en 1958. Il a débuté sa carrière à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de 1958 à 1966, puis a joint le Centre des dirigeants d’entreprises avant la création du CPQ.

M. Dufour a été membre de la Commission Bélanger-Campeau et a participé très activement à chacune des six conférences constitutionnelles organisées par le gouvernement fédéral en 1992. Il a reçu la Médaille d’or de l’Université de Montréal, pour l’excellence et le caractère exemplaire de sa contribution au rayonnement de l’École de relations industrielles, ainsi que le prix Robert-D.-Murray des Manufacturiers et exportateurs du Québec pour sa contribution à l’essor du secteur manufacturier au Québec.

Auteur de centaines d’articles de revues, de journaux, de périodiques et autres publications, il a publié cinq livres, traitant entre autres, de son expérience au CPQ et des grands dossiers de relations de travail et en ressources humaines au Québec. Il est officier de l’Ordre du Canada depuis 1989 et officier de l’Ordre national du Québec depuis 1998.