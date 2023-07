Vacances estivales: plus de Québécois se rendent en Europe cet été

Bien que la majorité des Québécois demeureront dans la Belle Province au cours de leurs vacances estivales cette année, un nombre croissant de citoyens feront le choix de mettre le cap sur l’Europe.

C’est ce que révèle un sondage sur les intentions de vacances des Québécois présenté par CAA-Québec. Alors que les vacances de la construction s’apprêtent à battre leur plein, 57% des sondés indiquent qu’ils resteront au Québec cet été lors de leurs congés, contre 65% pour l’été 2022.

Près de 9% des Québécois interrogés affirment qu’ils se rendront aux États-Unis tandis que 16% signalent qu’ils opteront pour des séjours à l’extérieur du Canada et du pays de la Maison-Blanche. De ces 16%, 9% iront visiter le Vieux Continent, d’après les résultats du sondage.

«Où iront-ils plus précisément? Principalement en Europe (9%), où ils profiteront de leurs vacances estivales pour découvrir notamment la France, l’Espagne et l’Italie», précise CAA-Québec qui souligne qu’après des années de pandémie et plus d’un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, «l’Europe fait son retour» en tant que destination touristique.

Les vacanciers devront composer avec la conjoncture économique et conjuguer l’inflation à leurs projets de voyage. Ils sont 54% à estimer que l’inflation affectera leurs séjours.

Sur le territoire de la province, les destinations les plus prisées seront la Gaspésie (18%), Québec (17%), les Cantons-de-l’Est (14%), Charlevoix (14%) et le Bas-Saint-Laurent (12%).

Pour ce qui est de la durée des séjours, 36% des Québécois interrogés indiquent qu’ils prévoient de partir pour trois semaines ou plus, 35% pour deux semaines, 20% pour une semaine et 7% pour seulement quelques jours.