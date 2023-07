Avez-vous le droit à la nouvelle allocation canadienne pour les travailleurs?

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a commencé à émettre vendredi 28 juillet les premiers paiements destinés aux citoyens canadiens admissibles à l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT).

Environ 4.2 millions de personnes bénéficieront de cette prestation de complément de revenu, qui a fait l’objet d’un élargissement en 2021 pour inclure près d’un million de Canadiens supplémentaires.

Les personnes ayant eu droit à l’ACT en 2022 n’auront aucune démarche à effectuer et recevront leurs paiements automatiquement. Les travailleurs célibataires peuvent recevoir jusqu’à 1518 $. Pour les familles, cette somme plafonne à 2616 $.

Dans le cadre de cette aide, les paiements sont envoyés à l’avance, à la suite du dépôt du projet de loi C-47 par Ottawa en avril dernier, visant notamment à « continuer d’aider à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens », avait indiqué le gouvernement.

L’éligibilité à cette prestation repose sur plusieurs critères. Pour être admissibles, les citoyens doivent avoir un revenu d’emploi inférieur au seuil établi pour leur province. Ils doivent être âgés de 19 ans et plus ou vivre avec un conjoint, un conjoint de fait ou un enfant, et avoir résidé sur le territoire canadien toute l’année concernée.

En fonctions des provinces et des situations, les seuils varient entre 33 015 $ et 58 932 $.

Notons que trois enveloppes anticipées seront envoyées en juillet 2023, octobre 2023 et janvier 2024. Un paiement sera également effectué au moment de la production de la déclaration de revenus des travailleurs pour 2023.