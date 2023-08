Des centaines de voitures GM rappelées au Canada

General Motors rappelle plusieurs centaines de véhicules en raison de leurs coussins gonflables Takata. Lors d’une collision ou d’un accident, ces coussins gonflables risqueraient d’exploser et de projeter des shrapnels dans l’habitacle.

Sont rappelées, notamment, les Pontiac Vibe mises en marché entre 2003 et 2010, les Saturn Astra de 2008 et 2009, différents types de Chevrolet, Cadillac et GMC des années 2007 à 2014 ainsi que plusieurs modèles de Saab mises en marché entre 2005 et 2011.

Selon Transport Canada, les véhicules de GM ne sont pas les seuls à être rappelés en raison des coussins gonflables Takata. Plusieurs Honda, BMW et quelques Ford construits entre 2001 et 2015 se trouvent sur la Banque de données des rappels de sécurité automobile.

Le problème de ces coussins gonflables existe dans leur dispositif de gonflage des coussins produit pour certains véhicules. L’agent propulsif dans ces dispositifs peut se dégrader après une exposition prolongée à des cycles d’humidité et de température élevées. Cela pourrait faire exploser le dispositif en question lors d’une collision.

Transport Canada signale qu’aucun incident impliquant les coussins gonflables Takata n’est connu pour le moment au pays.