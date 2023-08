Une nouvelle pièce de 1$ entre en circulation

Depuis le 1er août, une toute nouvelle pièce de 1 $ est entrée en circulation au Canada. Rendant hommage à l’ingénieure et défenseure des droits des femmes Elsie MacGill, la pièce de monnaie arrivera dans les poches de la population au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur approvisionnement.

Le tirage de la pièce commémorative est limité à trois millions d’exemplaires, dont deux millions seront colorés.

Précurseure à bien des égards, Elsie MacGill est la première femme à étudier en génie et à pratiquer la profession d’ingénieure. Elle est aussi la première femme en Amérique du Nord, voire au monde, à concevoir un modèle d’avion (le Maple Leaf Trainer II) dont le prototype serait ensuite fabriqué sous sa direction.

C’est d’ailleurs le Maple Leaf Trainer II volant au-dessus d’Elsie MacGill tenant des rouleaux de plans qu’on retrouve au revers de la nouvelle pièce de 1$. Il s’agit d’une œuvre de l’artiste Claire Watson, de Tofino, en Colombie-Britannique.

À ses côtés, sur la pièce de monnaie, figure également l’un des quelque 1450 chasseurs canadiens Hawker Hurricane dont MacGill a dirigé la production à titre d’ingénieure en chef à la Canadian Car and Foundry de Fort William (maintenant Thunder Bay), en Ontario, avions destinés aux efforts de guerre des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a d’ailleurs été surnommée la «reine des Hurricane» pour cette contribution unique à l’effort de guerre.

L’avers de la pièce est à l’effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Il est aussi possible d’acheter un exemplaire de collection des versions colorée et non colorée de la pièce de circulation dans une carte de collection de six pièces-souvenirs en ligne ou dans les établissements de Postes Canada participants.