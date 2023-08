Une Montréalaise brille aux Championnats du monde de sports aquatiques

Du plongeoir d’une piscine intérieure de la métropole… au plongeoir des Championnats du monde de sports aquatiques au Japon.

C’est le parcours qu’est parvenue à réaliser, en peu de temps, l’athlète montréalaise Simone Leathead. Elle s’est lancée en février dernier dans le plongeon de haut vol.

Lors de la compétition internationale, qui a eu lieu au pays du soleil levant du 15 ou 30 juillet derniers, la sportive n’a pas déçu. Celle que l’on appelle «l’étoile montante du plongeon de haut vol» a réussi à se classer quatrième. Elle qui ne s’attendait pas à participer aux Championnats du monde si rapidement.

«J’ai commencé le plongeon de haut vol en février. C’était mon premier plongeon de 20 mètres. De me rendre aux Championnats du monde en si peu de temps, c’est pas une chose à laquelle je m’attendais», a témoigné la jeune femme de 20 ans, à l’antenne de TVA Nouvelles.

Si la plongeuse a récemment fait ses débuts en plongeon de haut vol, elle cumule toutefois près de 16 années d’expérience en plongeons allant de trois à dix mètres de haut. Certaines techniques acquises au fil du temps lui ont permis de progresser rapidement, affirme-t-elle.

On a de super belles installations à Montréal qui nous permettent de pratiquer du 20 mètres à l’intérieur Simone Leathead, plongeuse professionnelle de haut vol

Mais Simone Leathead a quand même dû s’adapter à la nouvelle hauteur, et également au cadre extérieur dans lequel se déroulait la compétition. Et visiblement, ces ajustements ne l’ont pas empêchée d’exercer son art avec brio et d’obtenir des résultats honorables.

«Juste d’être là et de participer, c’était une expérience incroyable. En plus, j’ai réussi à performer à la hauteur de mes capacités», s’est réjouie la sportive.