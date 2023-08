S’endetter et réduire l’épicerie pour se payer des vacances?

Avez-vous déjà priorisé un voyage au détriment de vos dépenses essentielles? C’est le cas de 38% des 1000 Québécois interrogés dans le cadre d’un sondage national réalisé par le Groupe FlightHub. L’inflation actuelle force les voyageurs à réévaluer leur budget et à prendre des décisions économiques parfois difficiles.

L’enquête, réalisée auprès de 2000 Canadiens, dont 1000 Québécois, met en lumière une tendance étonnante au Québec: le voyage devient une dépense essentielle, et ce, malgré l’inflation et l’augmentation du coût de la vie qui lui est associée. Le quart (26%) des Québécois interrogés et n’ayant pas les moyens de voyager ont déjà choisi de financer leurs vacances en utilisant leur carte de crédit ou toute autre source de financement.

Presque la moitié des répondants québécois (49%) ayant pris l’avion au moins une fois ces deux dernières années affirment avoir dû couper dans leurs dépenses non essentielles afin de répondre à ce besoin d’évasion. Ce pourcentage est encore plus élevé dans le reste du Canada: 57% des 2000 Canadiens interrogés soutiennent avoir eu à faire certains sacrifices pour pouvoir partir en voyage cette année.

Parmi les Québécois, tous âges confondus, qui disent s’être serré la ceinture pour un voyage, quel que soit leur âge, 41% ont réduit leurs dépenses quotidiennes d’épicerie pour se permettre une expérience de voyage. Du côté des millénariaux de la province, ils sont plus de la moitié (53%) à avoir fait des compromis afin de satisfaire leur envie d’évasion, comme réduire leurs sorties au restaurant, au cinéma ou à des concerts.

À l’échelle du pays, c’est la génération Z qui se distingue particulièrement. Près de 70% des jeunes nés entre 1997 et 2010 disent être prêts à faire des concessions, telles que des heures supplémentaires, pour voyager. D’ailleurs, la génération Z réserve davantage de vols que les boomers et manifeste un intérêt prononcé pour des destinations internationales, selon les informations du directeur financier du Groupe FlightHub, Marc Ghobriel.