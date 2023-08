Possibilité d’orages violents à Montréal jeudi après-midi

Les Montréalais doivent s’attendre à vivre le restant de cette journée sous la pluie et les orages, alors qu’Environnement Canada a émis, vers 14h jeudi, une alerte de veille d’orages violents pour une grande partie du sud du Québec, dont la métropole.

Lorsqu’un tel avertissement est émis, cela signifie que les conditions sont favorables à la formation d’orages pouvant générer des vents forts, des pluies abondantes et même de la grêle de grosse taille.



«De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules. N’oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes», rappellent les météorologues d’Environnement Canada dans leur alerte.

Plusieurs régions du sud de la province ont été mis en veille d'orage violents.



Suivez nos alertes sur https://t.co/Xz3fcnyr2d et via notre application mobile MétéoCAN. #meteoQC pic.twitter.com/w0ncLFn0Z9 — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) August 10, 2023

Dans la métropole, la température devrait atteindre un maximum de 27 °C et l’humidex pourrait s’élever à 35.