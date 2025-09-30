Invitation aux médias – Relance du Journal Métro

Les citoyens et les représentants des médias sont cordialement invités à une conférence de presse annonçant la reprise officielle des activités du Journal Métro et de Métro Québec.

Lors de l’événement, les représentants de Métro présenteront un nouveau modèle de production de l’information qui mise sur l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux et, bien entendu, la rigueur de nos journalistes.

Seront présents :

Pierre-Antoine Fradet, président et directeur général;

Olivier Robichaud, rédacteur en chef.

Date : 1er octobre 2025Heure : 10 heures

Lieu : Maison du développement durable, salle du Parc – 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec)

Pour toute question ou pour demander une entrevue, contactez Olivier Robichaud à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.