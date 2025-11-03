ActualitésM LocalCultureInspirationImmobilierParlons cashExplorez
Lorraine Pintal perd son pari dans Rosemont

Lorraine Pintal discute avec des militants d'Ensemble Montréal.
Lorraine Pintal Photo: François Robert-Durand / Collaboration spéciale
Olivier Robichaud
3 novembre 2025 à 2h40 - Mis à jour 5 novembre 2025 à 13h54 1 minute de lecture

Lorraine Pintal n’a finalement pas réussi à arracher un siège à Projet Montréal dans son fief de Rosemont-La Petite-Patrie. L’arrondissement est demeuré fidèle à François Limoges et son équipe.

Mme Pintal, reconnue pour sa carrière au théâtre, tentait sa chance dans le Vieux-Rosemont. C’est finalement Olivier Demers-Dubé qui a remporté la joute pour Projet Montréal avec 49,4% des voix contre 36,4% pour Mme Pintal.

La semaine dernière, Soraya Martinez Ferrada estimait qu’il était possible pour son parti de se faire élire dans les quartiers centraux comme Rosemont-La Petite-Patrie et le Plateau-Mont-Royal. Elle a finalement échoué dans les deux cas, mais elle a obtenu un nouveau siège dans Ville-Marie avec Claude Pinard.

En cours de campagne, Mme Pintal a sorti une biographie de son amie Louise Marleau.

PosteÉlu/élue
Maire d’arrondissementFrançois Limoges – Projet Montréal
Saint-Édouard (Ville)Josefina Blanco – Projet Montréal
Étienne-Desmarteaux (Ville)Ericka Alneus – Projet Montréal
Vieux-Rosemont (Ville)Olivier Demers-Dubé – Projet Montréal
Marie-VictorinJocelyn Pauzé – Projet Montréal

