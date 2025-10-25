Louise Marleau sous la plume de son amie, Lorraine Pintal

Louise Marleau a longtemps fui les regards inquisiteurs. Mais à 81 ans, avec l’aide de sa complice Lorraine Pintal, elle se livre enfin à un exercice auquel elle s’est longtemps refusée: celui de voir sa vie racontée dans une œuvre littéraire qui se veut une série de «reflets» de sa vie plutôt qu’une biographie traditionnelle.

Louise Marleau, une étoile aux mille reflets sera disponible en librairie le 29 octobre. Un contexte plus que particulier pour l’autrice, son amie Lorraine Pintal, qui se présente aux élections municipales à Montréal.

Mais ce devait être Lorraine qui rédigeait cet ouvrage et personne d’autre.

«Je côtoie Louise depuis 30 ans, depuis que je l’ai dirigée dans Les beaux dimanches de Marcel Dubé. On a gardé ce lien d’amitié et elle m’a confié le rôle d’écrire son portrait. Si elle ne me l’avait pas demandé, je ne suis pas certaine que je l’aurais fait», affirme Mme Pintal, rencontrée en marge de la campagne électorale.

Au gré des rencontres

Le livre se lit comme le récit d’une série de rencontres entre Louise Marleau et Lorraine Pintal. Narratrice entièrement incarnée, Mme Pintal s’adresse tantôt au lecteur, tantôt directement à son amie.

Par exemple, lorsqu’il est question de l’enfance difficile de Louise, élevée par un père alcoolique mais aimant et une mère possessive.

Lorsqu’il rentre à la maison, saoul mort, ta mère t’enferme dans la chambre qu’elle occupe seule depuis longtemps. Huguette et elle se liguent contre toi pour t’empêcher d’aimer ce moins que rien qu’elles traitent d’ivrogne violent et sans scrupules. Malgré cela, tu adores Aimé et il te le rend bien. Extrait du premier «reflet» de Louise Marleau, une étoile aux mille reflets

La célèbre femme de théâtre laisse aussi son amie s’exprimer longuement dans ses propres mots. Comme lorsqu’elle raconte son aventure avec le premier ministre Pierre-Elliott Trudeau, rencontré à nouveau après un certain hiatus lors d’une représentation de Roméo et Juliette.

Je connaissais déjà ce célibataire au charme fou et sa réputation de séducteur insatiable, particulièrement attiré par les jeunes comédiennes. Malgré tout, je suis charmée… Du haut de ses 47 ans, il venait de jeter son dévolu sur mes 24 jeunes années. Et j’ai dit oui. Notre relation s’est terminée abruptement par une demande en mariage à la condition expresse que j’abandonne mon métier de comédienne. Extrait de Louise Marleau, une étoile aux mille reflets

Des photos parsèment bien sûr cet ouvrage. On trouve aussi des pièces touchantes, comme les lettres écrites par la fille de Louise Marleau à sa «mamamouche».

Pour qu’on se souvienne de Louise Marleau

Le livre de Mme Pintal se veut un legs pour l’avenir, pour que les générations futures se souviennent de l’extraordinaire artiste qu’est Louise Marleau.

«Je pense [qu’il est important] que les gens se rappellent de l’étoile extraordinaire qu’elle a été pendant toutes ces années et du personnage, de cette femme résiliente qu’elle est aujourd’hui», dit-elle.

Les années passent et enfouissent l’éclat de star d’autrefois. Que dira-t-on de Marleau dans dix ans, vingt ans, cent ans? J’espère que, pour la jeune génération, Marleau ne soit pas qu’un nom, une icône, une légende, mais une étoile aux mille reflets. Extrait de Louise Marleau, une étoile aux mille reflets

Un tourbillon de projets

Cet ouvrage a pris vie au fil des rencontres entre Lorraine Pintal et Louise Marleau, qui a pris sa retraite de la vie publique pour des raisons de santé.

Mme Pintal, elle, ne ralentit pas, malgré sa retraite du Théâtre du Nouveau Monde l’an dernier. Non seulement le livre sera publié dans les derniers jours d’une campagne électorale qui pourrait fort bien voir un changement d’administration à la Ville de Montréal – avec la célèbre metteuse en scène à la tête du service de la culture – mais il précède aussi de seulement quelques jours la présentation d’un spectacle célébrant les 100 ans du poète Claude Gauvreau.

«C’est tellement vertigineux et en même temps très excitant», dit-elle. «Je demeure une femme de théâtre qui travaille encore en théâtre, et qui a la prétention d’amener beaucoup de nouveauté et de changement en culture. Je trouve que Montréal en a besoin.»

Louise Marleau, une étoile aux mille reflets est publié par Les Éditions La Presse. Quant à Mme Pintal, sa carrière artistique pourrait bien donner naissance à une carrière politique lors des élections municipales du 2 novembre.