Soraya Martinez Ferrada lorgne le Plateau et Rosemont

Ensemble Montréal termine la campagne électorale en pleine confiance. Sa cheffe Soraya Martinez Ferrada croit faire des gains dans les bastions de Projet Montréal lors des élections de dimanche, y compris dans le Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite-Patrie.

Mme Martinez Ferrada s’est présentée devant les militants de son parti vendredi pour un rassemblement de fin de campagne. Gonflés à bloc, ils l’ont longuement ovationnée, et à répétition.

«On n’a pas gagné encore!», a-t-elle lancé à la foule.

Mme Martinez Ferrada a longuement remercié ses militants, tout en critiquant l’administration sortante de Projet Montréal.

«Le dénominateur commun qui revient dans toutes les conversations que j’ai eues à Montréal, c’est que l’administration de Valérie Plante et de Luc Rabouin n’a pas été à l’écoute», a-t-elle dit.

Des surprises attendues le 2 novembre

Mme Martinez Ferrada mène dans les sondages depuis le début de la campagne électorale. Si la course semblait serrée au début, avec un nombre particulièrement fort d’indécis, son avance s’est confirmée dans les derniers jours. Un sondage diffusé mercredi lui accorde 33% des intentions de vote, soit 15 points devant Luc Rabouin.

Selon elle, le désir de changement des Montréalais se fait sentir dans tous les arrondissements. Elle croit pouvoir ravir des sièges à Projet Montréal dans des secteurs de la ville historiquement acquis au parti de M. Rabouin.

«Il n’y a pas un arrondissement dans lequel je n’ai pas senti ce désir de changement. Je crois sincèrement qu’on a une chance partout, incluant le Plateau, Rosemont et Ahuntsic», dit-elle.

La veille, M. Rabouin a indiqué qu’il «respectera la décision de la population» s’il perd les élections.

À la veille du déclenchement des élections, Projet Montréal contrôlait entièrement trois des 19 conseils d’arrondissement de la métropole, soit ceux du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie et de Lachine. On peut ajouter à la liste des bastions du parti l’arrondissement de Verdun, qui était entièrement acquis à Projet Montréal jusqu’à ce que le conseiller Enrique Machado quitte la formation en juin. Il y a aussi le Sud-Ouest, où le seul élu de l’opposition est Craig Sauvé, un ancien de Projet Montréal qui a failli réintégrer le parti avant de prendre la tête de Transition Montréal.

La dramaturge Lorraine Pintal se présente dans le Vieux-Rosemont pour tenter de percer ce bastion. À la mairie du Plateau, Ensemble Montréal a recruté Jean Beaudoin, un architecte et ingénieur qui a oeuvré sur la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal.

La lutte pourrait être particulièrement intéressante dans Lachine, puisque seule la mairesse d’arrondissement sortante, Maja Vodanovic, ne se représente comme candidate pour Projet Montréal. Elle fait face à Julie-Pascale Provost, une ex-élue de Projet Montréal qui a poursuivi la formation politique pour diffamation.

Les bureaux de vote fermeront à 20h le 2 novembre. Les résultats seront diffusés au fur et à mesure du décompte des voix sur le site web d’Élections Montréal.